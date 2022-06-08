5病人組織聯署 要求暫緩看病要疫苗通 (22:28)

參與聯署的病人組織包括香港病人政策連線、路向四肢傷殘人士協會、康青會、自強協會及嚴重弱智人士家長協會。聲明指輪椅使用者和長期病患者相當倚賴醫管局專科門診服務去跟進病情和領取藥物，但有人不獲醫學豁免證明書，未接種疫苗，雖可用48小時內陰性核酸檢測結果代替，但輪椅使用者不易進行核酸檢測，每次出入都要需要安排復康巴士和陪診人士，有部分長期病患者只能以糞便檢測，但他們不能隨時排便，或無法如期進行核酸檢測以使用醫療服務。聯署組織要求暫緩執行政策，或容許病人及其照顧者出示即日的快速測試陰性結果。

路向四肢傷殘人士協會政策倡導主任歐健雄指，自政府5月21日公布措施以來，至今已接到至少10名輪椅使用者求助，當中有人已接種第一針，但趕不及疫苗通於醫療處所的生效日期。路向四肢傷殘人士協會副主席蘇永通說，他們協助的個案要到不同的專科覆診，較健康的人士半年至一年要覆診一次，亦有人每隔兩個月要覆診一次，如果他們無法到醫管局專科門診覆診，或要到急症室看症，可能加重急症室的醫療負擔。

香港病人政策連線主席林志釉表示，已將聲明傳送至食衛局，暫未獲回覆，但相信他們已知悉病人需要。他稱，視乎個別情况的做法沒有準則，做法不可接受，「甚麼情况沒有疫苗通行證可以進入醫院？是所有坐輪椅的人嗎？準則不可含糊。」

本報向食衛局查詢，會否考慮容許以即日快速測試陰性結果進入醫療處所、會否考慮收窄疫苗通行證的適用範圍，暫未獲回覆。