兩男欺詐罪成判囚提定罪上訴　官批若申刑期上訴必定加刑 (19:08)

兩宗案件的上訴人分別為黃琪昌及周浩榆。黃就兩項欺詐罪及一項企圖欺詐罪，早前被判監9星期；周就三項欺詐罪則被判監8星期，上訴駁回後須即時服刑。散庭前，法官陳慶偉向兩人表示，「你兩位都算好彩，無（申請）上訴刑罰，如果上訴的話，我一定加刑」。

判辭指，黃琪昌於2018年4月至5月以交友程式「SweetRing」結識兩名女子，他聲稱自己生日，要求對方資助購買西裝和iPhone X，惟事主不願買iPhone X。周浩榆則於同年2月至5月認識及約會三名女子，同樣藉詞自己生日，叫對方買西裝和Apple Watch，有事主着周出示身分證。

上訴方不爭議兩人就生日日期說謊，但指原審裁判官忽略事主是不合常理，因為他人生日而言聽計從。陳官認為黃攻於心計，先送贈小禮物予事主，令她們未能拒絕送生日禮物，事主的反應可以理解；另外互不相識的事主異口同聲說出相似細節，周無故刪除對話記錄，兩案定罪裁決沒有不穩妥之處。

陳官又認為，兩案手法一樣，時間相近，屬精心安排的交友騙局，違反對網友的誠信，然而兩案原審判刑未有充分考慮此點，批評刑期不具阻嚇作用。