《逃犯條例》法案委員會「鬧雙胞」引議員爭主持會議　梁耀忠認襲葛珮帆囚兩周 (17:54)

梁耀忠（69歲）承認於2019年5月11日，在立法會1號會議室內襲擊、妨礙或騷擾在會議廳範圍內的議員葛珮帆，另涉襲擊周浩鼎的控罪則獲撤控。他正就六四未經批准集結案服刑，辯方透露他原定下周一（13日）刑滿，惟因本案須延遲兩周出獄。

辯方資深大律師彭耀鴻求情指，被告承認當日有試圖搶奪石禮謙的咪高峰，但出發點是見大家情緒激動，建議押後會議，讓雙方冷靜下來，惟用錯方法。他當日大部分時間亦在後排位置，甚至比記者站得更遠，雙手交疊，靜觀其變。

辯方續稱，被告案發時沒有案底，他花大半生擔任公職，服務社會，一直照顧弱勢社群及草根階層。他在獄中確診新冠病毒康復後，出現胃漲、頭痛泛力等「長新冠」症狀，亦因獄中工作背肌勞損，盼望早日出獄治理身體；又呈上39封由被告本人、當日被搶咪的石禮謙、律師翁靜晶等撰寫的求情信。

主任裁判官羅德泉判刑時指，雖然被告「同其他人唔係同一伙」，但行為上令人誤會與他人分頭行事，亦令已很糟的情況火上加油，推至更危險的境地，縱被告的角色不同，但仍屬嚴重，須判監。

同案另外6名被告范國威、朱凱廸、林卓廷、郭家麒、區諾軒及陳志全被控共5罪，尚未答辯，將於8月8日再提堂。