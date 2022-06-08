廉署拘英基國際幼稚園前行政主任　涉向多名家長收逾90萬賄款助入學 (17:51)

案件被告包括該校52歲的前行政主任林珍妮，被控合共13項罪名，包括8項串謀使代理人接受利益、4項代理人接受利益及1項代理人索取利益；10名家長則年齡34歲至44歲，包括兩對夫婦，分別為蔡慧妍及李俊朗、林泯希及其丈夫張珈銘；以及6名母親，分別為徐惠謙、江靜雯、黃詠雯、劉映均、馬賢文及李洁冰。

案發於2018年9月至去年8月，廉署指，林珍妮當時負責處理該校每年9月的幼兒班入學申請，涉嫌向10名家長收受合共逾65萬元賄款，令他們在2020/21及2021/至22學年，取得8個幼兒班學位。林又涉嫌向另外4名母親收受合共4筆共19萬元賄款，令他們在2019/20及2020/21學年，取得4個學位。林另涉向並非被告的1名母親，索取5萬元賄款，廉署調查顯示，該名母親當場拒絕林珍妮索賄。

另外，被告之一的家長江靜雯，涉嫌非法煽惑林珍妮向一名家長索取一筆若干金額的賄款，以助該為家長在2021/22學年取得1個學位，被控「煽惑代理人索取利益」罪。

廉署提醒家長，切勿以行賄方式換取子女入學機會，家長為子女辦理入學申請時如被索賄，應立即拒絕並向廉署舉報。家長若對學校職員提出收費要求有懷疑，應主動向學校管理層核實。