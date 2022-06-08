立法會二讀通過取消強積金對沖 (19:05)

工聯會、民建聯（除了進出口界黃英豪投棄權）、勞聯、新民黨、新思維、實政圓桌議員也表明支持，多名工商界議員表明反對或棄權，也有議員形容僅「含淚支持」。

民建聯主席李慧琼表示，民建聯支持取消強積金對沖，認為草案有助改善「打工仔」退休保障，但政府不能忽視中小微企近年因疫情導致經營困難的情況，因此，她對代表進出口界的黨員黃英豪將投棄權票的決定表示尊重。她希望政府能繼續監察勞工市場情況，確保取消強積金對沖安排能讓各階層「打工仔」退休保障得到真正提升。

工聯會立法會議員陸頌雄表示讚成「取消強積金對沖」，更在會上唱出改自《綠袖子》的歌詞「取消對沖真的很興奮，爭取20年懇請通過」。另一名立法會議員陳紹雄就表示，會「含淚支持」取消強積金對沖，批評政府未採取有效措施釋取僱主擔憂，「係咪數夠票就通過呢？」並指「黑暴」及疫情重創香港經濟發展， 現時取消對冲是最差的時機。

紡織及製衣界立法會議員陳祖恒表明會反對草案，指出工商界當初支持政府推行強積金，全因有強積金對沖，認為取消強積金對沖會加重企業長期的經營成本及負擔，僱主可能改為聘請更多兼職或自僱人士，就業市場將變得不穩定。