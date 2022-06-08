警拘16人涉洗黑錢25億 (15:48)

財富情報及調查科財富調查組高級督察黃首洛指，經情報分析和調查，探員昨日搜查港九新界多個處所，以「洗黑錢」及「串謀洗黑錢」罪拘捕16人，年齡介乎19至56歲，報稱電腦技術人員、清潔、運輸和地盤工人等。被捕者現被扣查，行動仍在進行中，警方不排除會有更多人被捕。

警方調查所得，該犯罪集團自2020年起，以每個銀行戶口提供報酬1000至2500元招攬傀儡戶口，以協助「洗黑錢」。涉案集團上年4月至今年1月間以求職騙案和電話騙案等手法行騙至少40次，涉款超過5000萬港元。調查亦發現，犯罪集團利用多次轉賬來逃避執法人員追查，有涉案集團骨幹成員疑操控傀儡戶口，將存款轉賬至個人戶口短期內從自動櫃員機提取數百萬懷疑犯罪得益，以「洗黑錢」。

涉案集團至少操控136個銀行戶口，清洗25億懷疑犯罪得益，最大金額損失為一宗電話騙案，受害人接獲一名聲稱是速遞公司職員的來電，指其包裹有多張他人的證件，其後電話轉駁至一名自稱是內地官員的人，要求他轉賬人民幣365萬，並提供其銀行戶口資料，事主發現受騙後，戶口再被轉走港幣280萬。