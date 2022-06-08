衛生署過去一周接3宗接種疫苗後14日內死亡個案　當局稱沒證據顯示與疫苗相關 (16:22)

此外，再多一宗死亡個案未能確定與打針的因果關係。衛生署昨表示，截至5月31日，共接獲7571宗異常事件報告，包括108宗打針後14日內死亡報告，其中一宗個案未能確立與疫苗接種有因果關係，涉及一名74歲男子，他去年11月打第一針復必泰，同日死亡，初步解剖發現有冠心病。據全面解剖報告，解剖所顯示的死亡原因看來是速發嚴重過敏反應及缺血性心臟病，但據所得資料，死者在打針後觀察期間並沒感到不適，搶救時並沒速發嚴重過敏反應的病徵。此外，死者缺血性心臟病的情況非常嚴重，亦被視為是促成死亡的重要情況，專家委員會認為未能確立死亡個案和疫苗接種有因果關係。

去年中一名66歲女子打復必泰後16日離世，專家其後認為不能確定其死亡與打疫苗有否因果關係，食衛局早前就該個案批出疫苗保障基金200萬元，成為首宗打疫苗後死亡而獲批保障基金的個案。