男子碧堤半島虐貓判100小時社服令　官指被告欠債200萬不宜判罰款 (13:21)

36歲男汽車銷售員涉在位於深井的住所疏忽照顧5隻貓，鄰居發現貓隻瘦弱及單位傳出異味，揭發事件。該男子承認一項殘酷對待動物罪，今（8日）於西九龍裁判法院判刑。控方冀法庭判被告賠償7.1萬照顧貓的費用，主任裁判官徐綺薇考慮動物應受善待，而社會近年亦趨向關注虐待動物問題，認為罰款並不恰當，加上被告欠債200萬元，財政緊絀，判罰100小時社會服務令。
被告温緯星（36歲）早前承認於2021年9月25日，在荃灣青山公路深井段33號碧堤半島一單位，不合理地忽略為5隻貓提供獸醫服務，而導致動物受到任何不必要的痛苦。
辯方求情指，社服令報告顯示被告性格溫和、真誠，又強調被告出於善意，照顧朋友離港後遺下的5隻貓，更每月花費5000元為貓隻提供食物，相片亦可見貓隻狀況不差，認為本案非嚴重一例。
5隻貓事後交由愛護動物協會照顧，控方冀被告向愛協賠償7.1萬照顧費用。惟辯方指被告欠債，每天須工作10小時，難以償還賠款。
徐官判刑時指出，動物應受尊重及善待，有免受痛楚的權利，加上社會趨向關注虐待動物問題，罰款並不適合。報告顯示被告承認犯錯，但將責任歸究工作忙碌和財政壓力，徐官強調忙碌並非藉口，但接納被告有真誠悔意，判100小時社服令，另提醒愛協仍可循其他途徑追究款項。