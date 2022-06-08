男子碧堤半島虐貓判100小時社服令　官指被告欠債200萬不宜判罰款 (13:21)

被告温緯星（36歲）早前承認於2021年9月25日，在荃灣青山公路深井段33號碧堤半島一單位，不合理地忽略為5隻貓提供獸醫服務，而導致動物受到任何不必要的痛苦。

辯方求情指，社服令報告顯示被告性格溫和、真誠，又強調被告出於善意，照顧朋友離港後遺下的5隻貓，更每月花費5000元為貓隻提供食物，相片亦可見貓隻狀況不差，認為本案非嚴重一例。

5隻貓事後交由愛護動物協會照顧，控方冀被告向愛協賠償7.1萬照顧費用。惟辯方指被告欠債，每天須工作10小時，難以償還賠款。

徐官判刑時指出，動物應受尊重及善待，有免受痛楚的權利，加上社會趨向關注虐待動物問題，罰款並不適合。報告顯示被告承認犯錯，但將責任歸究工作忙碌和財政壓力，徐官強調忙碌並非藉口，但接納被告有真誠悔意，判100小時社服令，另提醒愛協仍可循其他途徑追究款項。