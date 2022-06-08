女童帝琴灣會所遇溺亡　泳池負責人及救生員認錄假口供候判 (13:11)

被告依次為救生員朱禮言（25歲）、救生員戴翔（20歲）和游泳池服務承辦商莫肇毅（28歲），朱早前認罪，判處160小時社會服務令，戴及莫今日認罪。辯方求情稱，戴翔當時為中六學生，他按指示到場時並未知道發生意外，亦沒意識其謊言帶來嚴重影響，現深感後悔。辯方又稱，莫肇毅認罪為最大求情，節省法庭時間，且他一時驚慌下才犯案。

承認案情指出，去年9月22日，事主和家人前往帝琴灣探朋友，事主父親下午5時帶事主和其他小朋友到會所泳池玩耍。傍晚近6時，有泳客在池底發現事主已失去知覺，被告朱禮言和其他泳客協助搶救，事主送院後不治。

警方到泳池調查，被告戴翔稱，另一被告莫肇毅詢問他當晚可否當值，戴答應並於下午5時許到場、其後按朱的指示到泵房加漂白水。莫則向警方稱，當時安排朱禮言及戴翔當值，下午6時許得知有人遇溺。惟警方翻查閉路電視片段，發現戴翔當日於雅典居當值，下午6時許才到達帝琴灣，兩人隱瞞案發時只有一名救生員當值，且啟勝未有確保泳池有2名救生員當值。戴警誡下稱「係我判頭教我咁講」，莫則保持緘默。警方另翻查被告的通訊記錄，莫曾向他人稱「咁啱浸咗件，飛一件衝去頂住」。