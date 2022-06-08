少年襲情敵逼拍裸照食樹葉獲判12個月感化　官信經還押已改過自新 (12:12)

案發時17歲的男學生不滿一名16歲少年欲橫刀奪愛，遂着友人替他報復，他們挾持少年到飛鵝山施襲及拍裸照，男學生迫令少年做掌上壓及吃樹葉。男學生早前承認普通襲擊及襲擊致造成身體傷害兩罪，暫委法官黃士翔認為被告還押約5個月及為另案完成感化，很可能已改過自新，考慮到他得到很大懲罰，並計劃讀書和工作，故決定給予被告多一次機會，今（8日）在區院判處12個月感化。
辯方庭上求情時稱，被告黎穎豪（現年19歲）已報讀夜校及覓得工作，他還押約5個月，明白事件嚴重性，報告建議再給予被告機會改過自新，冀判感化令或社會服務令。
黃官表示，被告連同他人帶事主上飛鵝山施襲，案情嚴重，應判拘禁刑罰予以譴責。被告早前感化報告等不太正面，沒很多計劃改過的實際行動，惟之後索取報告顯示，他已跟不良朋友斷絕往來，其間行為良好，在輔導下將積極計劃改過，亦已獲學校錄取和安排上班。黃官遂判處感化令，被告家人聞判鬆一口氣。
案情指，莫姓事主收到被告女友的信息，於前年8月4日晚上應約，莫在觀塘鴻圖樓附近後巷遭被告與多名男子拳打腳踢。他們再帶莫乘的士到飛鵝山施襲。事主左眼結膜下出血及手臂擦傷。手機片段顯示，被告用手肘打事主背部，並拳擊其頭部。