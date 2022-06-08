少年襲情敵逼拍裸照食樹葉獲判12個月感化　官信經還押已改過自新 (12:12)

辯方庭上求情時稱，被告黎穎豪（現年19歲）已報讀夜校及覓得工作，他還押約5個月，明白事件嚴重性，報告建議再給予被告機會改過自新，冀判感化令或社會服務令。

黃官表示，被告連同他人帶事主上飛鵝山施襲，案情嚴重，應判拘禁刑罰予以譴責。被告早前感化報告等不太正面，沒很多計劃改過的實際行動，惟之後索取報告顯示，他已跟不良朋友斷絕往來，其間行為良好，在輔導下將積極計劃改過，亦已獲學校錄取和安排上班。黃官遂判處感化令，被告家人聞判鬆一口氣。

案情指，莫姓事主收到被告女友的信息，於前年8月4日晚上應約，莫在觀塘鴻圖樓附近後巷遭被告與多名男子拳打腳踢。他們再帶莫乘的士到飛鵝山施襲。事主左眼結膜下出血及手臂擦傷。手機片段顯示，被告用手肘打事主背部，並拳擊其頭部。