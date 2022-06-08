遊行未遂涉企圖煽動表證成立　古思堯稱抬棺反映不滿「屠夫政府」知示威標語違《國安法》 (12:06)

控方播放被告古思堯（75歲）被捕後，於今年2月4日及5日的錄影會面。古思堯稱自己過去多次到中聯辦示威，曾製作十多具棺材，均獲警方批准示威活動。惟國安法生效後，「中國政府講明大開殺戒，國安處要做兇手，追究以往所做」，他亦知道在棺材寫上「結束一黨專政」、「打倒共產黨」字眼會違反國安法。

他在警員詢問下解釋，中國政府關押大量宗教人士、記者、維權律師，選用棺材可反映「中國政府係一個殺人嘅政府」，亦具「爆炸性」，可吸引傳媒注意，讓公眾了解其示威內容。至於為何在中聯辦外抗議，他解釋因為中聯辦是中國政府在港的「最高機構」，而其示威是針對中國政府，形容香港政府僅「傀儡角色」。

案件押後結案陳辭，古思堯須繼續還押，他散庭時向旁聽席揮手，有旁聽者高呼「保重呀」。