渣馬跑手暈倒不治　醫療輔助隊長官接求助電話無追問細節稱指引無要求 (18:21)

研訊昨揭，2018年1月21日，H2急救站的醫療輔助隊救護員楊仕中接報後，與隊員跑往約2公里外、死者李文德（終年50歲）暈倒之處即東區走廊西行線，歷時12分鐘。

醫療輔助隊副指揮官、五級長官馮彥彰供稱，他與3名隊員於渣馬事故協調中心當值，早上8時至11分之間接獲至少4通求助電話，其中一人自稱「城巴楊sir」，表示「W5.5」位置有人暈倒，但當時不知對方全名、職位、聯絡資料、傷者情況、地點所屬行車線，對方便掛斷電話，不過「佢報得話暈，我哋都會叫救護車」。

馮於是將事故地點、發生何事、所需支援記錄在紙，並通知救護車主管，隊員及後接到另一通電話指「見到大會工作人員叫左車喇」。

死者太太廖美寶關注傷者清醒程度是否有需要知？馮稱當時無指引，死者女兒遂問「指引無講就唔需要問返？」，馮稱「我都係做義工一心想服務市民」，有足夠資料會交給同事，「係咪追問晒先調（救護車）？我覺得就唔係」。馮指，渣馬事故協調中心在2019及2021年的安排已作改善，包括增加熱線及人手，須填寫特定表格記錄資料及完成訓練才可當值。聆訊明續。