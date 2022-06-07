「二代美國隊長」違《國安法》提刑期上訴質疑案件非「情節嚴重」　成首宗《國安法》刑期上訴 (14:42)

案件由首席法官潘兆初、上訴庭法官彭偉昌及彭寶琴審理。上訴方代表資深大律師蔡維邦認為，本案不屬情節嚴重，界定是否屬情節嚴重，應看客觀標準，如會否影響香港的繁榮穩定等。被告的發言只是其個人取態，不會令國家安全受影響。蔡續稱，被告叫喊的內容，是當時不少市民都會高呼的口號，內容流於空泛，沒有任何實質計劃。另被告曾受訪，但並非主流媒體，影響程度低。

蔡續稱，原審法官指被告沒悔意，但悔意是案發後的事，另當時社運情緒高漲，被告現時已入獄，不能忽視監禁的作用。惟彭官問及，被告的求情信囑他人保持熱度、對其作為不感羞恥等，蔡重申，該求情信是被告在未正式判刑的取態，客觀而言被告重犯機會不高。上訴方另接納量刑應為5年。

答辯方代表署理副刑事檢控專員周天行則稱，本案不一定比唐英傑案情節較輕，被告在國安法生效後3個月內犯案達20次、至少5次在保釋期間犯案，且他有組織地在反修例敏感日子犯案，風險不容忽視。