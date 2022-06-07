「玻璃朱」認不小心駕駛及拒絕「吹波仔」候判　庭上聞兒子求情掩面痛哭 (14:36)

撐警KOL「玻璃朱」朱庭萱今年一月在灣仔駕車時，涉嫌撞傷一名過馬路的男子，被捕後保釋候查。朱庭萱今（7日）在東區裁判法院承認被控各一項不小心駕駛罪及拒絕提供呼氣樣本罪。辯方求情時稱，朱與友人敍舊時因盛情難卻，被逼飲了三杯酒，其兒子請法庭不要判母親入獄，朱聞言掩面痛哭。主任裁判官嚴舜儀押後案件至6月28日判刑，以待索取感化及社會服務令報告，朱庭萱獲准保釋，其間不得駕駛。
案情指出，47歲被告朱庭萱於今年1月28日凌晨約1時，在灣仔道與天樂里交界違例左轉，撞倒一名菲律賓籍男子，致他右腰泛紅。被告在警誡下沒有回答警員問題，並拒絕提供呼氣樣本。
她被控在道路上不小心駕駛私家車，以及於呼氣測試顯示酒精可能超標，在警員要求提供兩份呼氣樣本以供儀器分析時，她無合理辯解而沒提供樣本。
辯方求情時指，被告為家中獨女，需照顧年邁患病的父母；她於數年前離婚，身兼父職撫養8歲兒子。被告自1995年起任職股票經理，兼職主持編輯，月入約2.5萬元，她亦熱心公益，關注動物議題和服務社區。辯方表示被告受友人影響飲酒，回家時闖下「彌天大禍」，她明白自己責無旁貸，事後已售賣座駕，寧願乘搭公共交通工具送兒子上學，她亦曾參與戒酒輔導，現時決心戒酒。被告過往有三次同類案底，包括兩次不小心駕駛及一次酒後駕駛。辯方稱，被告5年內沒干犯相關罪行，望法庭考慮事主輕傷等，判處罰款及緩刑。