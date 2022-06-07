「玻璃朱」認不小心駕駛及拒絕「吹波仔」候判　庭上聞兒子求情掩面痛哭 (14:36)

案情指出，47歲被告朱庭萱於今年1月28日凌晨約1時，在灣仔道與天樂里交界違例左轉，撞倒一名菲律賓籍男子，致他右腰泛紅。被告在警誡下沒有回答警員問題，並拒絕提供呼氣樣本。

她被控在道路上不小心駕駛私家車，以及於呼氣測試顯示酒精可能超標，在警員要求提供兩份呼氣樣本以供儀器分析時，她無合理辯解而沒提供樣本。

辯方求情時指，被告為家中獨女，需照顧年邁患病的父母；她於數年前離婚，身兼父職撫養8歲兒子。被告自1995年起任職股票經理，兼職主持編輯，月入約2.5萬元，她亦熱心公益，關注動物議題和服務社區。辯方表示被告受友人影響飲酒，回家時闖下「彌天大禍」，她明白自己責無旁貸，事後已售賣座駕，寧願乘搭公共交通工具送兒子上學，她亦曾參與戒酒輔導，現時決心戒酒。被告過往有三次同類案底，包括兩次不小心駕駛及一次酒後駕駛。辯方稱，被告5年內沒干犯相關罪行，望法庭考慮事主輕傷等，判處罰款及緩刑。