菲傭在港工作時離世　胞妹死因庭上供稱死者生前常遭斥責　被禁於家中換衛生巾 (14:30)

事主QUINTO, Leonita Arcillas（終年46歲）2016至17年受僱於黃姓女僱主，她與丈夫今年初已離港，將不會出庭作供。

事主胞妹QUINTO, Imelda Abong透過視像遙距作供，提及事主在菲律賓出生，在11兄弟姊妹中排行第7。事主20歲時曾入院，確診腦膜炎，經古法治療半年後痊癒，家中有囊瘤病史，事主亦曾切除左胸囊瘤及後背腫塊。

2002年起，事主先後到巴林及新加坡任家庭傭工。2016年12月來港，在黃姓女僱主於美孚新邨的家中工作，照顧夫婦及兩名子女。胞妹稱事主到埗後曾經咳嗽，經治療後無恙。至翌年1月，事主向她泣訴須凌晨3時起床，準備少主上學所需及清潔全屋，每晚亦要清洗當天一家人替換的所有衣服。胞妹稱事主來港前，來經時會頭痛不適，身體虛弱，惟僱主不准她月經時在家更換衛生巾。

飲食方面，事主每天完成工作後才可吃飯。胞妹在庭上哽咽道，姊姊因常被僱主指罵，擔心被僱主傷害，不敢吃她提供的食物，故自行買牛奶及餅乾，亦因擔心被責罵，須趁僱主不留意時食用。

事主多次向李姓中介人投訴，發現僱主曾被過去兩名僱工投訴，已被多間中介公司列入黑名單，她遂在3月19日辭職，須一個月通知期。胞妹作供時再度哽咽，指3月31日收到姊姊來電，她說已極之疲倦，難以承受背痛，但終於可以歸家。胞妹出於希望姊姊盡快回家，一度斥責她，豈料當日便是兩姊妹最後一次通話。4月4日，妹妹得悉事主離世，並在4月13日來港處理身後事。研訊午續。