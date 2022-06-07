女學生涉「三罷」非法集結罪成判囚4.5月　官不接納被告有悔意 (12:11)

報稱學生的被告鄧朗晴，被控於2019年11月11日，在元朗青山公路元朗段39號金豐大廈外參與非法集結。被告曾經被捕後獲釋，於2021年11月18日再次被捕。辯方求情時形容被告為人「循規蹈矩」，案發後有繼續進修，被告家人今日亦到庭支持，相信當日犯案只是受大環境影響及煽動，望法庭處以較低刑期。

施官宣讀判刑時指出，雖然當日集結人數相對同類型案件為少，無證據顯示被告為行動領導者，被告亦沒有長時間逗留現場及辱罵警方，但控罪的性質嚴重，有關行動對公眾秩序造成擾亂，及適逢反修例運動高峰期，以雜物堵塞道路的行為或會令暴力升級及造成起哄。

施官續說，被告清晨戴深色口罩、手握磚頭，出現在主要交通幹道參與堵路，顯示並非一時衝動，故不接納被告有真誠悔意。此外，被告堵路的行為對上班市民造成極大不便，挑起市民不滿情緒，增加集結風險，亦不接納被告受在場群眾煽動。案件以5個月監禁為量刑標準，因應案情受到延誤，酌情扣減2星期，最終判囚4個月2星期。