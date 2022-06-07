港甲深水埗球員黃駿軒　屯門山景邨墮樓亡 (00:42)

深水埗體育會足球隊今凌晨（7日）零時於facebook發文，指軒仔選擇離開了我們，突如其來的噩耗，球會仝人深感婉惜及沉痛。軒仔在本地頂級聯賽上陣超過100場，曾經是香港U23代表隊，亦代表香港出戰過港澳埠際賽。他說過由細到大都好想踢波，為了爭口氣，堅持繼續留在球圈，為喜愛的足球付出所有。我們希望軒仔在彼岸能夠平安快樂，繼續擁抱他喜歡的足球。並向黃駿軒的家屬朋友致深切慰問，亦同時感謝各界人士關心。

事發於昨傍晚6時許，警方接獲途人報案，指一名男子疑高處墮下，重傷昏迷倒卧於山景邨景美樓對開。由接報到場救護員證實不治，警方其後用帳篷將遺體遮蓋。初步調查相信該男子由大廈梯間墮下，現場沒有檢獲遺書，其死因仍有待剖驗確定。

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