理大外圍衝突案 飛虎隊警員稱僅見後巷有約百人「塞住咗」 (22:26)

33名飛虎隊警員受匿名令保護，使用代號及在屏風後作供。代號為A5的飛虎隊員供稱，當晚11時25分到場支援，在油麻地碧街與彌敦道交界下警車，當時除警務人員外不見他人。走至寶寧大廈時，見有大批「黑衣人」聚集，情況混亂。

至港鐵油麻地站A1出口附近，有兩名「黑衣人」向他擲汽油彈，汽油彈他腳邊爆炸及起火，他見其中一人再從同伴手中接過汽油彈，感自己「生命受威脅」，遂拔警示警，並大叫「警察咪郁」，兩人隨即逃跑。

他持搶向砵蘭街方向走，見附近一條後巷有人跑向砵蘭街，並聽到有人大叫「有人掹槍」，有同僚亦叫「警察咪郁」，該處的人隨即沒有再走動。

辯方問及該處是否有兩至三層人疊起，他稱「冇留意」有人疊起，但當時有很多人在該處逃走，前排有數人跌倒，情況如同列車剎車，「前排有啲人仆咗喺度，後面啲人唔企得穩，只不過係好近咁向前」，強調並非有人壓住其他人。

辯方再問會否因有人叫「有人掹槍」，巷內的人便停下及被推跌，警員稱不肯定，強調當時亦有同僚大叫「警察咪郁」。審訊明續。