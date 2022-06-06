平安夜和你SHOP示威 前幼園女教師認非法集結及奶茶潑兩警候判 (22:17)

6名被告為案發時報稱女教師蔡芷珺（22歲）、文員羅家強（35歲）、電梯維修員馮志威（23歲）、電梯維修員梁宇正（21歲）、侍應崔泓力（23歲）及學生麥承軒（18歲）。首被告蔡芷珺承認一項非法集結及兩項襲警罪名候判，其餘5人則不認罪，獲准保釋至7月18日作審前覆核。

根據首被告承認案情指，案發前有網民透過Telegram「旺角公海」群組呼籲於2019年12月24日進行「和你shop」示威活動。平安夜當日，警員抵達朗豪坊4樓時，被超過100名示威者包園，首被告站在人群前方，手持一杯奶茶，更潑向警員。她其後與其他被告在同層一間餐廳外被警方制服及拘捕。

辯方求情指，被告當日探望完患有腎病及併發症的父親，情緒受到極大困擾才到朗豪坊散心，並非有預謀參與非法集結，而其父於今年初逝世。

辯方又稱，被告原已成為幼兒教師，惟因本案已於今年初離職，將來亦須面對紀律聆訊，可能失去教席。她明白本案將是人生一大污點，望日後能繼續執教鞭，以生命影響生命。