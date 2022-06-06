古思堯出發中聯辦示威前被捕否認煽動罪　警檢獲採訪邀請及寫上「打倒共產黨」字眼棺木 (18:25)

承認事實稱，2022年2月4日早上近6時，警方到長沙灣永盛工業大廈某單位拘捕被告古思堯（75歲），單位外有一個長110厘米、塗上金色油漆的棺木，並寫有 「打倒共產黨、結束一黨專政、香港國安法食屎都發達」，另有支白色旗幟則寫上 「屠夫政權遺臭萬年」。警方進入其住所後，搜到「升棺發材賀冬奧」的採訪通知，並檢取被告兩部手機。

警方其後為被告進行兩次錄影會面。警方在另一社運人士雷玉蓮的手機上檢取與案有關的照片，又在前社運人士符偉樂的手提電腦中，搜到一個名為「古思堯的採訪通知」的資料夾。控方在庭上讀出符偉樂的口供，顯示符為退休人士，是前民協、社民連等成員，其後因專心照顧小朋友離開政黨。符表示，1月27日得知古思堯有意在2月4日抬棺材到中聯辦抗議，古曾找人幫忙新聞稿事宜但被拒，故尋求符偉樂的協助，符答應，並把新聞稿寄給不同傳媒機構。