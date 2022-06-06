渣馬跑手暈倒不治　死因庭揭救護車主管拒開車　醫療輔助隊員須徒步2公里救人 (18:34)

綜合研訊證供，2018年1月21日早上約8時，醫療輔助二級救護員羅科儀及救護員陳寶成率先到達死者李文德暈倒之處。

第三位到場、在H2急救站當值的醫療輔助隊救護員楊仕中供稱，他與隊員接報後徒步跑往東區走廊西行線近北角警署，由於距離約2公里，其間感乏力，各人分散跑，他曾問及兩位隊員有關死者的情況，惟二人「企左係到」無反應。

楊仕中憶起，他觀察到死者面向地，當時已昏厥，檢查後無呼吸脈搏，將死者翻身後，發現其面部呈灰紫色，或因呼吸困難引致，另有休克情況，情況危急。不久，有自稱醫生的跑手參與急救，二人一同為死者進行心肺復甦法，記憶中兩位隊員並無參與。

在H2急救站待命的救護車主管、署理四級救護員廖健德供稱，早上8時23分收到指揮站通知需要支援，不過指揮站一度指示他原地待命，及至25分才通知他出發，救護車約於3分鐘後抵達現場。聆訊明續。