兩男認中環「和你Lunch」非法集結　分判入勞教中心及教導所 (18:14)

被告鄭溢（現年19歲，下同）、李崇希（20歲）承認非法集結罪，鄭溢另被控身處非法集結使用蒙面物品，該罪控方不予起訴，存檔法庭。

綜合判辭及辯方求情，鄭溢品學兼優，獲澳洲新南威爾斯大學數碼媒體課程取錄，惟因本案需擱置。其母親對兒子犯案感痛心，但亦因他坦白認罪引以為傲，望法庭予他機會繼續升學；李崇希一直循規蹈矩，受案發時的社會氣氛影響犯案，他獲澳洲一個幼兒教育課程有條件取錄，因本案無法前往，但校方稱在他刑滿後仍會讓他入讀。

黃官判刑時指，案發現場交通繁忙，大量示威者在馬路堵路，地上佈滿磚頭，兩名被告必然知道集結的目的是影響交通，雖然本案不涉傷人，但對公眾造成很大不便和滋擾，目的是影響中環運作；集結人數逾300人，歷時逾1小時，集結者叫囂等行為，可能激起群眾情緒，增加暴力風險。而兩名被告帶備口罩，可用作隱藏身份之用，顯然有備而來，故判鄭溢入勞教中心，李崇希則入教導所。