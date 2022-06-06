被控蓄意逃稅涉約82萬元　鐘表鑒賞專家吳立基否認控罪　 (17:24)

報稱商人的被告吳立基（59歲），否認15項「蓄意意圖逃稅而在根據《稅務條例》須提交的報稅表中漏報原應申報的款項」罪，涉及15份報稅表為2002/03至2013/14課稅年度。

控方開案陳辭指出，被告獨資經營的建基保安工程公司，自2002年起與騰傑國際有限公司簽訂合約，合作出版《名錶傳奇》季刊，直至2015年停刊，當中建基保安負責尋找廣告客戶，發行《名錶傳奇》的騰傑國際則會支付廣告費總收入的40%予建基保安。案發期間，建基保安實際收款共約1136萬元，卻只申報營業額約494萬元，逃稅款項為約81.9萬元。

此外，被告作為大埔道爾登豪庭地庫一個車位的業主，他於2011年至2013年將車位以每月2000至2100元出租，他未有申報共40167元租金收入，逃稅款項為3344元。經調查後，稅務局已向被告徵收並取回少收稅款。