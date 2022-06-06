新冠疫情｜本港增543宗新冠陽性個案　包括211宗核酸332宗快測　上周五300快測陽性呈報有75宗拒覆檢或屬陰性 (17:20)

酒吧群組方面，「LINQ」群組增15宗個案，累計93宗，其中32人上月27日到酒吧，54人則於上月28日到訪，有7人兩晚均有到場，初步基因分析顯示群組帶有的病毒株均屬本地流行的病毒株；酒吧「SHUFFLE」增16宗個案。

張竹君就表示，已為兩間較早前爆疫的酒吧「ZENTRAL」及「Iron Fairies」群組「截數」，稱由於兩個群組的爆發期距今已一段時間，即使再有曾於爆疫當日去過酒吧的人現在驗出對病毒呈陽性，當局都無法確定是否涉及酒吧群組。

另外，本港亦新增兩宗懷疑感染Omicron BA.2.12.1個案，懷疑與太古城麥當勞群組有關，早前居住太古城鄱陽閣的一家四口，於5月29日去過中環威靈頓街的「Café Crêpe」。衛生防護中心將該處列入強檢名單，發現一名員工快速檢測陽性，最後上班日為5月29日。另一宗則屬早前居住在太古城高山台怡山閣個案的家人。

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