應網上號召「救理大」　9人被控暴動3人認罪 (15:14)

9名被告廚師陳子謙（24歲）、學生陳彥宏（17歲）、學生張穎瑜（19歲）、設計師朱國智（27歲）、侍應朱盛軒（25歲）、髮型師杜文曉（17歲）、學生高天祐（18歲）、物業經理郭曉泰（31歲）及學生林鳳芝（18歲）同被控一項暴動罪。陳子謙、陳彥宏、朱盛軒及郭曉泰分別被控管有攻擊性武器或管有工具意圖作非法罪。陳彥宏涉管有一把螺絲批。

當中陳子謙、朱盛軒及郭曉泰承認暴動罪，管有工具意圖作非法用途罪不予起訴。

承認案情指，事前有示威者進佔理大，警方包圍校園。有人透過網上討論區和通訊程式Telegram，呼籲他人於案發日上街組成「戰線」，以營救理大內的示威者。示威者當晚投擲約250枚汽油彈，警方發射催淚彈驅散，至11時許圍捕共213人，包括本案被告，他們被押解至臨時羈留區。陳子謙、朱盛軒及郭曉泰各被搜出兩包膠索帶，朱盛軒亦攜有一把士巴拿。

案情續稱，行動中有4名警員因汽油彈滑倒受傷等。另外，油麻地港鐵站事後發現損毁，窩打老道有燈柱被鋸斷，需要移除，以及彌敦道有街燈電線遭剪斷，上述維修費用共約10.7萬元。