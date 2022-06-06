少年藏雷射筆罪脫入稟索償　律政司申剔除案件 (13:08)

原告人為彭裕謙（現年19歲），答辯方為律政司。雙方早前同意律政司押後至4月27日遞交入稟狀抗辯理由，律政司另在4月14日入稟要求剔除案件。至上周四（6月2日），律政司再入稟寛延期限傳票，申請押後至處理剔除聆訊20天後，再存檔抗辯理由，區院今開庭處理。

聆案官梁少玲質疑律政司擱置雙方早前同意的存檔抗辯理由限期，再入稟寛延期限傳票是浪費時間，並拒絕律政司在剔除聆訊後再遞交索償的抗辯理由，下令律政司須於7月4日存檔抗辯理由，及須支付今天處理寬延期限傳票的200元訟費。

彭裕謙去年12月入稟區域法院，指他在雷射筆案件審結後，才發現警員原本指稱處理1支雷射筆，其後改稱兩支雷射筆。入稟狀指稱案件主管7608周俊業（音譯）不披露兩份警員證供，有意圖造成或知悉有機會對彭造成損害，過程亦對彭的案件構成不公及不利，並增加法律開支，故向律政司索償2.1萬訟費及50萬懲罰性賠償。