李家超：35年警隊工作領會管治要點　須重視結果、居安思危 (10:15)

李家超提及的四大要點，包括必須要有迎難而上的精神，不畏艱辛，找出解決困難的方法；重視執行結果，每次行動都必須思慮縝密，策劃周詳，以求達到目標；建立團隊精神，以整體利益為依歸，不計較個人得失，各司其職，各展所長；必須具備風險管理的憂患意識，居安思危，防患於未然。

重申無懼制裁 不計較個人得失

李家超早前接受《中通社》訪問時，亦被問及有否因受外國制裁而感到壓力。他稱制裁只屬「霸凌伎倆」，數年來「生活如常」，認為當有承擔時候，就不用太去計較個人得失，「當你在做一件這麼重要的使命，國家安全，維護主權，安全發展利益，維護香港的整體利益，縱然自己要付出。這是大我和小我的區別，是很清晰的。」

李家超亦於訪問中提及修練氣功，透露仍然有練習，但練習時間減少，亦從中領會要早點投資在健康身上，相信他現在較為健康是因為過往20多年都不去玩。至於業餘愛好，他說「只要我太太喜歡做的事情，就是我喜歡做的事情」，稱他的妻子喜歡慈善工作，並會向老人家和弱勢群體獻唱，「如果她在家裡練歌，我會聽她唱歌，會覺得那是一個很滿足的時刻。」