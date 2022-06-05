佐敦舊洋樓有抗日故事 團體促「升級」爭取保育  (18:03)

考城學社創辦人何尚衡說，彌敦道190號建於1932至1937年間，是戰前洋樓，亦是全港僅存三座有多層長廊露台的直角轉角戰前樓宇之一。活現香港共同創辦人陳智遠說，古蹟辦原先的報告僅提及洋樓是尖沙咀一幢民房，有藝術裝飾，但沒甚麼特別。

研究團隊去年6月成功訪問洋樓首代屋主的孫女陳燕萍，日佔時期她在該洋樓生活。根據口述報告，陳燕萍憶述家人從美國回流後興建這幢洋樓，並在地下經營餐室，惟其後日軍佔領本港，餐室亦成為日軍的飯堂，其父親其後被日軍捉走。研究團隊再翻查舊報紙等資料，發現當時陳燕萍的父親及伯父為英軍提供情報，並會在住宅天台觀察日軍船隻的行動，惟最終被日軍拘捕，其父傷重身亡。陳智遠說，會將報告送給古諮會，盼這些資料可令古諮會重審項目。

古物古蹟辦事處回應指，如有關資料有確實證據支持，並且在評級時未曾被考慮，古蹟辦會將有關資料的詳細研究結果提交獨立的歷史建築評審小組審閱和討論，並將評審小組的建議提交至古物諮詢委員會(古諮會)，以重新檢視該建築物的歷史建築評級。古蹟辦指，政府的政策目標是在尊重私有產權和保護文物兩者之間取得適當平衡，提供合適的經濟誘因鼓勵私人業主保留和活化其歷史建築，又指發展局文物保育專員辦事處及古蹟辦一直與九龍彌敦道190號的業主商討該歷史建築的「寓保育於發展」方案，會繼續與業主溝通，務求妥善保育該歷史建築。