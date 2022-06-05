油尖反黑檢逾100萬元毒品　10男女被捕 (17:34)

油尖警區反三合會行動組第三隊督察雷家雋表示，早前接獲線報指有酒吧供應毒品以吸引顧客，經深入調查及情報分析，探員昨凌晨掩至山林道18號一間無牌樓上酒吧搜查，檢獲57公斤含四氫大麻酚的軟糖、63克含四氫大麻酚的煙油、17克大麻花、少量霹靂可卡因，毒品市值約74萬元，另亦檢獲大量酒精飲品。

39歲酒吧男負責人涉嫌販毒、無牌售賣酒類飲品及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）。另外5男2女顧客（20至44歲），涉嫌販毒及在沒有領有酒牌的處所飲酒被捕，警方亦向他們發出違反限聚令告票。初步調查相信，無牌酒吧已經營約3個月。毒品來源仍有待調查。

另外，油尖警區反三合會行動組第二隊督察陳源勳指，經情報收集及分析，探員昨凌晨突擊搜查於彌敦道的酒店房間，檢獲230克懷疑可卡因、22克冰毒、小量大麻、毒品包裝及吸食工具，毒品總市值約35萬元。探員在房間拘捕58歲姓陳男子及28歲姓黃女子，兩人均報稱無業，涉嫌販毒及管有任何適合於及擬用作吸食、吸服、服食或注射危險藥物的管筒、設備或器具被捕。警方相信已瓦解一個活躍於油尖區的販毒集團。