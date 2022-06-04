六四33年｜劉山青被捕　穿李旺陽肖像T恤到維園 (21:20)

【21:18】社民連前主席吳文遠表示，較早前被帶走的劉山青被捕，現被扣留在北角警署，律師正前往了解情況；據知他是因在維園內穿着李旺陽T恤、說煽動性說話而被捕。社民連余煒彬被警方帶離現場後已獲釋。

【20:40】警方解除維園天后方向的出入口封鎖。

【20:25】入夜後警方明顯在維園加強巡查，加派人手駐守在天后方向出入口，攔截欲進入維園的市民，稱「呢度封咗」。有帶同網球拍、表示來做運動的市民則獲放行。

【19:40】約晚上7時半，大批警員拉起橙色膠帶擴大封鎖範圍，並廣播稱在銅鑼灣方向6號閘外有市民聚集的地方列為警察行動區域，要求包括記者在內的人離開維園，在場有市民鼓譟，不滿警方安排。

較早前的傍晚時分，警方在維園其中一個足球場入口加多重鐵馬，原本的範圍不時有市民拍照。

【19:35】社民連主席陳寶瑩、社民連副主席余煒彬等一行三人，戴上畫有交差的口罩，於銅鑼灣崇光百貨外發起默站行動，被警方帶入封鎖線搜查，其後被要求離開。她們一路步行往天后方向離開，其間引來大批傳媒追訪，人群一度迫出馬路。警方於糖街及告士打道拉橙帶，禁止人群走出馬路，隨後將余煒彬被帶上警車離開。

【18:31】下午約5點起，警方加強在維園的截查行動，兩個近銅鑼灣方向的出入口，均有逾30名警員駐守，大部分途經該兩處的市民都會被截查，有人被要求出示身分證，有人被檢查身上物品。

傍晚時分，警方在維園外英皇道設路障截查車輛。警員亦有登上巴士巡查。北角城市花園對出的東區走廊西行段亦設有路障，截查車輛，現場交通擠塞。

民運人士劉山青身穿印有已故湖南工運領袖李旺陽肖像的上衣，以及戴上寫有「悼念六四」字樣的口罩到維園，被警員帶走，其後警員又將他帶到足球場內調查。

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