串謀詐騙銀行信用證7530萬元等罪成　中國鐵建前高層及前建築公司董事囚4年 (15:06)

女被告王曉杉（53歲）為中國鐵建香港副總經理；男被告劉聰海（55歲）則為已結業的成達建築董事。兩人受審後被裁定一項串謀欺詐罪成，劉聰海另被裁定兩項處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產罪成。

區院暫委法官陳永豪引述辯方求情稱，被告王曉杉獲上司等撰寫求情信，稱她為人正直、努力工作，對國家作出貢獻，冀法庭從輕發落；而被告劉聰海與前妻所生的兒子2016年因精神失常殺害被告母親被判監，被告每月均探望兒子。

陳官指出，王曉杉警誡下表現合作，招認口供，案發至今相距5年，同意她面對巨大轉變。陳官又稱，對劉聰海的遭遇感同情，且他白手興家，對建築界有實質貢獻，故以4年半為量刑起點，考慮兩人的求情扣減6個月，兩人終被判囚4年，劉聰海面對的另外兩項控罪同期執行，他亦被禁止未來6年內擔任公司董事。

案情透露，在王曉杉安排下，成達建築及中國鐵建在2016年簽訂諒解備忘錄，成立合營公司以進行建築項目，中國鐵建協助籌集購買材料的資金。兩公司其後再簽訂3份貿易協議，讓中國鐵建為成達的採購代理，涉款以中國鐵建在星展銀行持有的信用證支付。劉聰海翌年提交文件，星展銀行批准申請，並發放3筆信用證款項合共7530萬港元，惟廉署發現有關交易並不存在，劉聰海涉提交虛假文件，並處理從上述共1050萬港元的得益。