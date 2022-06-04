元朗水頭村謀殺案　女嬰頸有指甲造成傷痕　被捕父親有精神病治療紀錄 (12:25)

元朗警區助理指揮官（刑事）林慶璋表示，警方昨晚約9時20分接獲男子報案，稱全日無法聯絡其女兒，其八鄉水頭村的住所亦沒人應門，擔心女兒、女婿及14個月大孫女的安危而報警求助。警方及消防破門入屋，在其中一間房內發現該對夫婦，兩人表現慌張，情緒不穩，亦迴避警員查問女嬰情況。警方經搜查後，在睡房內發現女嬰仰卧地上，全身被毛巾蓋住，身上另有一袋紙尿片遮住。女嬰當場證實死亡，警方其後以涉嫌「謀殺」拘捕該對夫婦。

林慶璋稱，女嬰的頸部左邊、前面有十多個半月形傷痕，相信由指甲造成，其右邊面部、頭顱、上半身變色及腫脹，背部出現屍斑，未有證據顯示是舊有傷痕。警方暫估計女嬰在一至三日前死亡，死因有待驗屍確認。

被捕夫婦分別為33歲姓林男子及32歲姓陳女子，正被扣查。兩人報稱無業，結婚7年，育有一名女兒（即死者）。林慶璋透露，被捕父親有精神病治療紀錄，將調查傷痕是由父親或母親造成、被捕人犯案動機、事發時精神及情緒狀況，以及與女嬰相處及生活習慣等。警方將沿嚴重暴力及虐待兒童方向調查，案件列作謀殺，由元朗警區重案組跟進。

據了解，女嬰生前身體情況尚可，涉事家庭過往沒有家暴及吸毒紀錄，被捕父親接受精神病治療期間有社工跟進個案，具體病歷有待調查。該家庭約在去年10月租用八鄉水頭村村屋單位，事發的三房單位約700呎，屋內較凌亂，但非被搜掠。

有街坊表示，自己未有遇過夫婦帶女嬰外出，「從來未聽過有BB聲」。涉事村屋單位內擺有嬰兒櫈、奶粉等，地下有衣架、紙巾，雜物較多。