六四33年｜多國駐港澳總領館社交網站悼六四　美領館facebook換上國殤之柱照片 (12:05)

澳洲駐港澳總領事館亦在facebook悼念1989年6月4日天安門廣場喪生者，並說澳洲秉持對普世人權的承諾，支持每個人享有言論自由、結社自由、政治參與及宗教或信仰自由的權利。波蘭駐港總領事館則上載蠟燭的圖片，解釋波蘭是歐盟中最大的蠟燭製造國。

在北京，加拿大駐華大使館在Twitter上載燭光圖片，向八九民運示威者致敬，並說「我們記得六四」、「我們不會忘記天安門廣場」。加拿大駐港澳總領事館中午亦在facebook上載過去六四燭光集會圖片，相中包括當時支聯會集會主題「結束專政」。加國領事館說，加拿大會與香港及世界莊嚴追憶六四事件，並說和平集會是人權，會與所有被拒行使權利的人站在同一陣線。

另外，台灣外交部在facebook發帖，表示「33年前的今天，追求自由民主的聲音聚集北京天安門廣場，而一夕之間突然靜音了，世代記憶就此斷裂」，又稱看到帖文的大陸民眾可試搜尋「六四天安門」，「找看看在自己的國家，有什麽訊（信）息被隱藏了，又是誰在刻意隱藏」。