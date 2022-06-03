六四33年｜銅鑼灣現行為藝術悼六四　女子薯仔去皮點火被捕 (22:42)

一名男子深夜11時前，到維園足球場讀出天安門母親網頁上的死難者名單。他及後遭警員截查，警員呼籲他離開。

另外，一名穿黑色上衣及長褲女子，在銅鑼灣駱克道展示4道數學題，邀請途人計算，答案分別是「8、9、6、4」：又用黃白兩色紙黏土捏成花朵，作為回禮。她表示，冀社會關注「本港學童復課壓力」，以及「一些仍有理想仍有堅持、不斷學習的人」。她在駱克道逗留約一小時後離開，其間有便衣警員查問她的去向，並著她不要逗留。

市民陳先生以屈原辭《離騷》為題，進行約半小時行為藝術表演，其間用電線膠布綑住木條及草紮，再用帶刺鐵線在上面打扯，作「拉小提琴」狀；又在地上鋪展白色長紙，並燃點蠟燭，警員在旁拍攝。陳先生表示，過去13年都有在六四前夕表演行為藝術，今次藉屈原作品悼六四，是故意避諱，因「擔心失去自由，失去自由將做不了很多事」。他又表示，六四當天會手持由「冰」包裹的蠟燭在街上行走，待完全溶化再燃點。