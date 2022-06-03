六四33年｜警維園戒備巡查　有人藏六四貼紙被搜出遭警要求勿展示 (19:01)

市民李小姐在維園足球場旁看台，遭3名警員截查約7分鐘，警方檢查她的身分證、多次檢查背囊物品，搜出3張寫有「支持天安門母親」及「毋忘六四」字句貼紙等，警員要求她寫下地址及電話後放行。李小姐向本報表示，她下午4時到場，由於明天（4日）維園無六四集會，因此提早一天到場，用牧童笛吹奏《獅子山下》及《自由花》樂曲悼念六四。背包內貼紙是友人日前贈送，認為警員對六四字句貼紙「特別緊張，說好敏感」，又要求「敏感物品全部要收好，不要展示」。她又引述警員警告稱，若發現有人張貼同款貼紙，會與她聯絡，但沒有指控她涉嫌違反任何法例。

另一名被截查的男子表示，原打算往希慎廣場赴約，其間被兩名警員截停，要求出示身分證及查問去向，之後放行。

警方亦再於社交平台呼籲市民，切勿參與、宣傳或公布任何未經批准集結及受禁的群組聚集，稱仍有人在網上煽動他人於6月4日前往維園參與未經批准集結，強調警方當日會在相關地點部署足夠警力，迅速果斷執法，包括拘捕。

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