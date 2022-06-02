壹傳媒涉違契案續審　力高會計師形容工業邨似力高註冊地址多於業務地址 (18:56)

會計師羅家坪供稱，其經營的會計師事務所，於2007年至2020年為力高顧問負責審計工作，事務所一直與力高的員工接洽，並會派員到訪位於涉案的駿盈街8號力高辦公室，核對帳簿和單據等。

根據2007年的財務報表，控方指力高提供會計及顧問服務予一間關聯公司。羅供稱，那是黎名下的公明織造廠，主要業務為投資物業，力高該年向公明收取6萬元顧問費用。法官陳廣池問及當年收費是否屬於低時，羅回答，力高和公明之間的關聯交易，難以市價衡量。

有審計文件顯示，力高向蘋果日報印刷租用涉案的辦公室，於2009年至2020年期間，每月租金由約3000元至12000元不等。陳官質疑曾經加租一倍，但羅稱該些款項太少，故審計時沒進一步查問。

另外，專家證人、註冊測量師吳世熙早前按照力高於案發時使用上址單位的面積，估計其另覓辦公室所需付的市值租金。吳同意需考慮地區位置及周遭環境估值，他聽聞過將軍澳的臭味和污染問題，且沙塵滾滾，惟大廈有空調，因此他沒特別考慮。

吳同意假設力高另租辦公室，用家有其考慮因素。至於他選擇以甲及乙級辦公室估值，不以工廠大廈單位估值，他承認是自己疏忽，沒有在報告中解釋原因。