廉署起訴上市公司前執董及其妻等3人 涉隱瞞權益借貸1.1億 (18:53)

案中被告包括「實力建業集團」前執行董事及行政總裁袁志平（43歲），「桉泰國際信貸」前董事及股東、其妻李立娟（42歲），及「桉泰」前股東鄭伊芳（44歲）。

3人涉嫌於2018年1月至2019年6月期間，在簽訂的三份共逾1.1億元貸款協議中，不誠實地隱瞞李立娟在桉泰的權益，以詐騙聯交所、實力建業及其董事會、股東及潛在投資者。其中袁志平亦涉嫌向實力建業及其董事會隱瞞李立娟在桉泰的權益，以及實力建業及桉泰之間的一項4000萬貸款協議為關連交易，意圖詐騙而誘使實力建業在批出貸款時，沒有遵守相關《上市規則》作適當披露。

廉署調查亦顯示，袁及李於案發時結為夫婦，婚後涉安排鄭代袁妻持部分「桉泰」股份，以隱瞞袁妻在「桉泰」之權益。廉署調查又發現，袁志平作為「實力建業」董事時，無在年報披露任何關連交易，涉嫌發表虛假陳述。

廉署早前接獲貪污投訴遂展開調查，完成調查後向律政司徵詢法律意見，並按有關法律意見落案起訴上述3人。