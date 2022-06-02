5人涉荃灣非法集結　警書面供稱佈防時有人擲蛋　推進時未見擲物 (18:04)

5名被告為運輸工人何卓軒（23歲）、學生符凱晴（23歲）、教師郭芷晴（21歲）、無業張家榮（24歲）、調酒師李㑊橉（28歲），同被控於2019年8月25日，在荃灣楊屋道與其他身份不詳的人士非法集結。何卓軒另被控一項襲警罪；符凱晴另被控在公眾地方管有攻擊性武器及管有物品意圖摧毁或損壞財產兩罪，即一個可發出雷射光束的裝置及一罐噴漆。

控方讀出時任機動部隊小隊指揮官、督察李嘉輝的書面供辭指，當日葵涌至荃灣一帶有遊行集會，他與隊員於下午1時許在聯仁街及楊屋道一帶佈防，見有約1200名示威者聚集，大部分人戴頭盔、持木盾木棍，其間有人向警方防線投擲磚頭雞蛋，警方多次舉旗警告不果，於下午約5時向示威者發射催淚彈和橡膠子彈，示威者以汽油彈等還撃。及至晚上6時許，警方沿楊屋道向德士古道驅散，並拘捕本案被告，當時路面滿佈雜物。

庭上播放當日的新聞片段，李嘉輝在辯方盤問下，同意在警方推進期間不見有人投擲雜物及激烈的肢體碰撞。聆訊下周一（6日）續，獲准匿名的警員X將出庭，將以特別通道出入，並於屏風後作供。