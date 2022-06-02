前無綫員工連登發文籲「火攻發射站」煽動刑事損壞罪成　官稱被告非開玩笑　 (18:05)

26歲被告張建華，報稱任職技術員，他被控於2019年8月9日、11月14日及11月19日，分別非法煽惑其他不知名人士，無合法辯解而摧毁香港鐵路公司的閉路電視、美心麵包店、商店、餐廳或業務、及電視廣播公司的發射站。

劉官在裁決中表示，被告案發時在連登討論區有三名帳號：「簡兒老公」、「X（粗言穢語）黑警全家」及「黑警死全家X」。被告在警方錄影會面稱於2015年為了參與「追星」活動，與3至4名朋友共用連登討論區帳戶，2017年後再無聯絡，聲稱案發時貼文非他發出。不過劉官質疑，被告與朋友志同道合，定期會面，竟然連他們的個人資料、聯絡方法也欠奉，認為完全不合理。

劉官續說，被告的手提電話及手提電腦都能連駁連登帳戶，相關密碼只有被告一人得悉，又無遺失過電話卡，故裁定被告是涉案貼文的發貼人，而貼文煽動他人作出破壞，並非開玩笑，故裁定三罪成。