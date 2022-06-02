新冠疫情｜本港增489宗新冠陽性個案　學校爵士舞班6人染疫　再增4宗疑為BA.2.12.1個案 (17:04)

學校陽性呈報方面，今日多40宗確診個案，涉及34間學校。其中寶血會上智英文書院的爵士舞班有5名學生及1名老師染疫，同班其餘6名學生呈陰性，學生及老師於跳舞期間均有戴口罩，但間中會除口罩飲水，不排除因此傳播，而染疫學生分布不同班級，爵士舞班學生以外暫時未有其他師生染疫，學校暫時毋須停課。而李寶椿聯合世界書院的宿舍就有4名留宿學生確診，分別住在兩幢大樓的不同樓層。

另外，今日再多4宗懷疑感染Omicron BA.2.12.1個案，其中麗晶花園6座有一家三口確診，另一宗個案涉及一名居於啟鑽苑啟雋閣的29歲男子，暫時未知感染源頭，太古城鄱陽閣亦有一個家庭確診，該大廈有2位太古城中心麥當勞群組患者居住，衛生防護中心懷疑可能與群組有關。

至於日前衛生防護中心提及的「假陽性」問題，中心透露，上月30日快測陽性覆檢陰性的比率為21%，即當日呈報的150宗快測陽性個案中，經覆檢後有31宗呈陰性。衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，當快測陽性個案連續兩次覆檢均為陰性，中心就會剔除個案。近日個案數字反彈，張竹君認為，除有可能有市民虛報，亦不排除疫情反彈，當局會密切監察情況，重申提交虛假檢測結果屬違法，違者可判處罰款及監禁。

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