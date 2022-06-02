警方偵破2052宗網上購物騙案　有受害人損失金額超7萬元 (16:44)

網絡安全及科技罪案調查科警司許綺惠指，騙徒普遍以限時優惠吸引顧客，而他們的社交媒體帳號都成立不久，當出現負評便立即改名，刪除負評及封鎖相關帳戶，再次行騙，並要求客人預付金額後遲遲不發貨。警方亦發現，有騙徒以「空頭支票」與賣家交易，取貨後便失去聯絡。

上月15日至今，網罪科聯同財富情報及調查科和各警區，進行了第五輪「鐵將」行動，拘捕了94名疑犯，年齡介乎14-75歲，涉嫌串謀詐騙、以欺騙手段取得財產及「洗黑錢」，共偵破892宗網上騙案，涉及款項549萬元，檢獲一批手提電話、電腦、銀行卡及支票簿等。

東九龍總區重案組在是次行動中成功偵破一個販賣演唱會門票和電子遊戲機的網上購物詐騙集團，涉案集團在上年11月至今年1月間詐騙了20人，年齡介乎16至39歲，涉及款項近29萬元，受害人的單一損失金額由300元至70940元不等。東九龍總區重案組總督察莫子威表示，受害人購買的物品包括相機、演唱會門票和遊戲機等，而他們都不約而同被賣家要求先以全數付款，才可收到貨物。

莫指，騙案發生的時間集中於上年12月，往往是演唱會門票的發售時間。許綺惠解釋，騙案的物品多是「時令物品」，例如節慶產品和演唱會門票，個別涉及虛疑貨幣的個案損失金額較大。

網絡安全及科技罪案調查科網絡安全組總督察葉卓譽指，超過7成6的網上購物騙案在社交平台發生，提醒市民在網上購物時要留意用戶的身分認證。莫補充，若消費者購物時心存懷疑，可向賣家索取身分資料，惟要注意《個人資料（私隱）條例》。