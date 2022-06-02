《時代革命》導演周冠威恒大講座被撤　學生感無奈稱言論自由減少感無力 (16:11)

活動下午2時開始，已登記的學生及嘉賓才可進入會場。記者約1時半到會場外觀察，有約20名學生在會場外等候。

出席講座的恒大翻譯系三年級生何同學，因欲聽男團MIRROR經理人「花姐」黃慧君、電視節目主持人「阿正」黃正宜及Rubberband主唱「6號」繆浩昌分享，故報名參加講座。她說周冠威的分享「可以聽聽」，對於他最終沒法分享而感到可惜，「始終覺得每個人應有不同意見可表達出來，但最終不讓（表達意見），很可惜。」她認為受社會環境影響，相信主辦單位有其難處。

另一位出席講座的恒大同學Coco早於一個月前已報名，因她是「好青年荼毒室」粉絲，而早前曾經參加周冠威《幻愛》的分享會，亦想再聽周冠威的分享，對周冠威的分享被取消感無奈，「香港的言論自由好像很少，有無力感，不知還可以做什麼。」她認為若有人施壓，主辦方也只是「夾在中間」，相信他們也是在沒有辦法的情況下才要這樣做。記者向部分在場嘉賓查詢，他們稱不便受訪。

周冠威昨接受本報電話訪問時指，約於一星期前接到主辦方電話，稱校方受到壓力，故欲了解周冠威的分享內容，不希望周談及與《時代革命》相關的內容，以及希望將其分享改成錄播，他認為不被尊重，拒絕要求。他指約3日前主辦方決定取消其講座。