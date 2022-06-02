「和你Sing」男學生拒捕罪成上訴稱聽不到警員表露身份　律政司指當日有示威可推論警員正追捕 (15:04)

2019年平安夜有網民發起「和你Sing」活動，尖沙嘴海港城爆發警民衝突。一名男學生涉嫌抗拒便衣警拘捕，令警員的膝蓋瘀傷、手指被拗斷等，男生亦受傷入院。他經審訊後被裁定3項拒捕罪成，判囚6個月。他不服定罪及刑期上訴，高等法院今（2日）開庭審理。上訴方爭議上訴人聽不到警員表露身分。答辯方則認為當日現場有示威活動，可推論上訴人「下意識」知道被警員追捕。案件押後8月4日裁決，上訴人續准保釋。
上訴人勞俊昇（案發時20歲）在判刑後獲准保釋等候上訴，答辯方為律政司長。上訴方指出，案發現場環境嘈吵，上訴人亦正奔跑，未必聽到便衣警表露身份，他可能以為對方是商場保安或不同政見者，導致他逃跑，而逃跑並不違法。
答辯方則反駁，警員與上訴人距離甚近，質疑他會否聽不到對方表露身份。而案發時處於反修例運動後期，當日亦有人發起示威活動，上訴人應料到會有警員甚至便衣警執勤，加上他知道在商場拋擲紙張可能違法，出於「心虛」逃跑，可合理推論他「下意識」知道被警員追捕。
案件原審階段曾爭議上訴人的傷勢是否由警員造成，及他掙扎是否自衛，惟不獲裁判官接納。上訴方強調有醫療報告佐證其傷勢，冀法庭重新考慮作供警員的誠信，以及在上訴人受傷的情況下，判刑是否過重；答辯方則力陳原審裁判官已拒絕接納上訴人的自辯供辭，又認為上訴人激烈反抗，致3名警員受傷，判囚半年並非過重。