「和你Sing」男學生拒捕罪成上訴稱聽不到警員表露身份　律政司指當日有示威可推論警員正追捕 (15:04)

上訴人勞俊昇（案發時20歲）在判刑後獲准保釋等候上訴，答辯方為律政司長。上訴方指出，案發現場環境嘈吵，上訴人亦正奔跑，未必聽到便衣警表露身份，他可能以為對方是商場保安或不同政見者，導致他逃跑，而逃跑並不違法。

答辯方則反駁，警員與上訴人距離甚近，質疑他會否聽不到對方表露身份。而案發時處於反修例運動後期，當日亦有人發起示威活動，上訴人應料到會有警員甚至便衣警執勤，加上他知道在商場拋擲紙張可能違法，出於「心虛」逃跑，可合理推論他「下意識」知道被警員追捕。

案件原審階段曾爭議上訴人的傷勢是否由警員造成，及他掙扎是否自衛，惟不獲裁判官接納。上訴方強調有醫療報告佐證其傷勢，冀法庭重新考慮作供警員的誠信，以及在上訴人受傷的情況下，判刑是否過重；答辯方則力陳原審裁判官已拒絕接納上訴人的自辯供辭，又認為上訴人激烈反抗，致3名警員受傷，判囚半年並非過重。