女工被襲兼劫去金鏈後身亡　兩漢認誤殺候判 (13:08)

被告陳麗明（現年58歲）及羅健強（現年59歲），兩人分別有27項及36項案底，皆在2019年出獄，亦皆為三合會成員。他們承認於2020年5月24日，在長沙灣荔枝角道757號長沙灣蔬菜批發市場外誤殺女子練麗芬（終年55歲）。

案情指，事主早上近11時抵達她工作的大快活快餐店，有同事見她倚在牆邊並用手按壓頭部，口罩有血跡，左耳後方有約1寸長的傷痕。事主放病假回家後，兒子見她流鼻血及吐血，隨即報警。

事主送院治理，兒子見她身上的金鏈不翼而飛，院方則發現事主腦幹出血、蛛網膜下出血、頭骨骨折，她留院5日身亡。解剖報告顯示，事主頭部有多處瘀傷，相信事主的後腦曾受重擊或曾墮地，死因為頭部受創及支氣管肺炎。

閉路電視片段顯示兩人自案發早上9時許，在深水埗基隆街一帶徘徊，約10時起跟蹤出門上班的事主至案發現場，隨後逃跑，歷時約15分鐘。首被告被捕後，承認事後以1.2萬元售出金鏈，其中2000元分給次被告作報酬。