海關旺角搗兩個冒牌物品儲存倉　拘兩名女子 (19:56)

海關於較早前巡查發現市面有人售賣懷疑冒牌物品，經深入調查及在商標持有人協助，今日採取行動，巡查多個位於旺角通菜街的小販攤檔，破獲兩個樓上冒牌物品的儲存倉庫，共檢獲了超過2500件懷疑冒牌物品，當中包括手袋、皮具及手表等。

香港海關版權及商標一般調查組第二隊高級調查主任石家諺指，行動中檢獲的冒牌手袋仿真度高，質素並不馬虎，部分貨品的包裝與真貨相似，附有防塵袋和包裝盒等，售價約為1000至1500元，約是正貨售價的1至3成，相信有意以平價招徠顧客。案件仍在調查，不排除會有更多人被捕。

海關亦發現，有不少攤檔負責人為減低被查獲的風險，以「化整為零」手法將懷疑冒牌物品混入在沒有牌子的物品中，擺放在不顯眼的地方，待顧客查詢才向他們兜售，同時租用單位作冒牌物品的倉庫，減少攤檔存貨，避開執法人員的追查。

石家諺強調海關會繼續加強巡查和執法，嚴厲打擊任何售賣冒牌物品的侵權行為。根據《商品說明條例》，任何人士售賣或為售賣用途而管有冒牌物品，即屬違法，一經定罪，最高可被罰款50萬元及監禁5年。