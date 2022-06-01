壹傳媒涉違契案續審　周達權稱沒向科技園申請牌照屬黎智英指示 (18:58)

被告黎智英與黃偉強被控共兩項欺詐罪。獲免起訴的周達權繼續作供，他接受控方署理副刑事檢控專員周天行覆問下，同意過往在壹傳媒和力高擔任多個職位，周達權形容「（頭戴）幾頂帽」。周達權稱，集團高層是經過提名委員會及董事會的同意委任，而他獲黎智英委任做力高顧問董事。

周達權解釋，壹傳媒管理服務有限公司會為壹傳媒的子公司處理後勤事務，是集團沿用商業模式，例如《蘋果日報》並無財政部，故壹傳媒管理會代為處理會計事宜。

周達權又同意，受僱於力高的一名會計師負責為黎珍藏的藝術品、美酒和家具保養，而該些事務與報業和壹傳媒動畫公司沒有關係。周達權作供完畢，預料明天（2日）傳召核數師出庭作供。

代表黃偉強的資深大律師黃佩琪庭上表示，昨日傍晚才收到控方從未使用的材料，涉兩箱共一千多頁文件，又指控方曾稱有關核數文件不涉及黃偉強，惟控方澄清其意思並非如此。法官陳廣池稱法庭不是處理投訴，望各方「以和為貴」。