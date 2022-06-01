男子涉腳踢警員被控拒捕　自辯稱遭兩度噴胡椒噴霧後失去知覺 (19:02)

被告黃梓揚（現年25歲）案發時任職電腦技術員。他否認於2019年11月8日，在黃大仙中心北館附近抗拒警員20078張志光。

當日穿防暴裝的警員張志光供稱，案發晚上接報到場驅散聚集人士，見被告戴着口罩急步走，懷疑他參與非法集結及違反《禁蒙面法》，便從後嘗試制服被告，其間被告跌落地，張以雙手按着被告上半身，宣布拘捕他，試圖為他扣上索帶時，被告掙扎、嘗試撐起身，並用腳踢他。

警員作供後，裁判官裁定案件表證成立，被告選擇作供。他指當日下班後打算參與悼念周梓樂的活動，到場見氣氛和平。惟不足1分鐘，群眾便在警方警告下散去，他亦打算離開。

途中有兩名途人迎面跑來，他閃避時轉身，隨即有人將他按倒在地，致他眼鏡飛脫，面部朝下。他試圖轉身確認身後是何人，卻遭兩度噴胡椒噴霧，令他失去知覺，再醒來已身在醫院。