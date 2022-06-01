一針未打超市員工申司法覆核疫苗通行證安排被拒許可　官指疫苗通未規限無打針者選擇職業自由 (17:53)

申請人覃錫鴻，建議答辯依次為特首林鄭月娥和食物及衛生局長陳肇始。高院法官陳嘉信昨頒下相關命令，並同意答辯所指，申請人沒有恰當的覆核理由，以及合理可爭辯理據。

另外，陳官指出，《預防及控制疾病（疫苗通行證）規例》(第599L，下稱)沒有規定未有接種疫苗人士不得受僱，巿民是否接種是其選擇，並認為極其量只是申請人因而未能到特定處所工作，而她仍享有選擇職業的自由，認為規例不構成對基本人權的侵害。

至於使用法院服務權利，陳官指出，根據司法機構今年2月25日發出新聞稿，當天到法院大樓參與訴訟各方可豁免於法庭的疫苗接種規定，亦無礙申請人作為訴訟人使用法庭服務。

陳官雖同意，未能進入商場無疑對生活構成不便，但這非侵害基本權利，加上香港人煙稠密，人口流動性高，病毒傳播風險大；而疫苗通行證只針對一般屬人流較多或室內密封的環境，巿民仍可透過其他途徑進行相類似服務，而且疫苗通行證規定在今年12月31日午夜失效，非永久措施等，故駁回申請人的覆核申請。