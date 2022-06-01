兩公司董事串謀詐騙罪成男被告已離世　官指女被告屬死者紅顏知己故按人道理由減刑至囚39個月 (17:38)

首被告王永就（67歲）為平捷有限公司董事，次被告馬秀琴（60歲）為泛海工程有限公司董事。案件押後至8月5日及9月5日處理首被告判刑及充公令。

暫委法官勞潔儀引述求情時稱，次被告僅按照首被告的策劃行事而犯案。勞官接納次被告沒在案中獲利，考慮到本案涉款，以監禁4年為量刑起點。

勞官指，次被告過去品格良好、照顧家庭，她亦承認大部分案情，節省審訊時間，因此分別扣減4個月及2個月。而次被告還押時未能出席男友、首被告的喪禮，承受沉重打擊，加上其母親患認知障礙症，額外減刑3個月。

案情指，旺角一個酒店重建項目的發展商創意昇，於2011年委派平捷作為項目的機電工程顧問。首被告推薦泛海為承辦商，兩被告安排泛海兩名「經理」與創意昇會面。泛海期後獲創意昇判授供水及排水裝置安裝工程，涉款逾2300萬元。泛海在未經批准下，分判工程予其他公司。

首被告從未申報其兒子為泛海董事以及相關權益。廉署發現，該兩名出席面見「經理」實是首被告另一公司的僱員及其商業夥伴。而泛海的投標文件及發票，均由次被告在首被告指示下提交。