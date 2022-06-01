消防各區檢獲28噸危險品　創新例實施後新高 (17:18)

助理消防區長吳廸嘉表示，危險品巡查專隊今派出50人，聯同政府化驗所人員展開代號「新月」的執法行動，突擊巡查3個分別位於沙頭角、長沙灣和荃灣過量儲存危險品的處所。高級消防隊長林家汭表示，在3個處所合共檢取28噸危險品，比法例可接受的25升豁免量超出約千倍，是新例3月底實施以來檢獲最多危險品的單一行動。

林家汭表示，今次行動檢取的28噸危險品，分別為4噸易燃液體、14噸氧化性物質及10噸腐蝕性物質，包括漂白水、酒精及鹽酸，有關場所本身無牌，一旦發生火警、出現洩漏，將對公眾造成極大危險。至於危險品的來源、用途、處所以往經營模式，以及處所間是否有關係等則有待調查。

消防處亦在行動中截獲3名處所負責人， 年齡介乎58至63歲，消防已檢走上述的危險品，將向法庭申請充公。

吳廸嘉稱，相關執法行動仍在繼續，任何儲存、運送、使用超出豁免量的危險品，均須要領取牌照，違例者有機會被檢控，最高可被罰款10萬及監禁6個月。吳呼籲，如市民懷疑處所儲存過量危險品，可經27238783向消防處舉報。